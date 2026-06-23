Космическая аномалия: ученые подтвердили существование галактики без темной материи

Карликовая галактика NGC 1052-DF9 расположена на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли. Аномалия заключается в том, что этот объект сформировался на одной прямой линии вместе с девятью другими галактиками.

Две из них, DF2 и DF4, астрономы обнаружили ранее, и они также не содержат невидимой материи, которая считается основным "каркасом" для образования большинства структур во Вселенной.

Ошибка идентификации и новые измерения массы

Ранее астрономы ошибочно классифицировали объект DF9 как сверхмассивную черную дыру. Однако аспирант Йельского университета Майкл Кейм предположил, что это диффузная галактика.

Ученый инициировал ее детальное изучение с помощью оптического инструмента Cosmic Web Imager в обсерватории Кек на Гавайях.

Измерив скорость движения звезд внутри DF9, исследователи смогли рассчитать ее точную массу. Она оказалась эквивалентной 100 миллионам масс Солнца, что полностью соответствует объему только видимой, обычной материи для объекта такого размера.

Астрономы отметили: если бы галактика имела стандартное количество темной материи, ее общая масса превышала бы 10 миллиардов солнечных масс.

Космическая катастрофа, которая изменит представления о физике

Тот факт, что три галактики без темной материи выстроились в одну узкую цепочку, указывает на их общее происхождение в результате одной масштабной космической катастрофы.

По мнению авторов исследования, в прошлом произошло высокоскоростное столкновение гигантских галактик. Во время мощного удара обычная газовая материя отделилась от тяжелой невидимой темной материи. Впоследствии из этого остаточного газа вдоль линии движения образовался новый шлейф из карликовых галактик.

Данное открытие меняет фундаментальные представления об эволюции космоса. До сих пор считалось, что звезды могут рождаться исключительно внутри галло из темной материи. Новые данные доказывают, что в экстремальных условиях этот процесс возможен и без ее участия.

Кроме того, это подтверждает, что темная материя является реальной физической субстанцией, способной действовать независимо от газа, что наносит серьезный удар по альтернативным теориям модифицированной гравитации.

В настоящее время астрономы продолжают наблюдения с помощью новых телескопов, пытаясь обнаружить остатки газа после первоначального столкновения.