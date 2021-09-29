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Космический корабль Dragon завтра вернется на Землю: он доставит ценный груз

Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX возвращает на землю космический корабль Dragon после того, как он месяц находился в космосе вместе с МКС. Прямая трансляция отстыковки начнется в 15:45 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Сагдо Dragon был запущен в космос 29 августа. Космический корабль доставил несколько тонн продовольственных припасов, оборудования, а также различные материалы, которые астронавты использовали во время научных экспериментов на МКС.

Уже завтра, в 16:05 SpaceX планирует отстыковку корабля и его возвращение на Землю.

Прессслужба отмечает, что прямая трансляция начнется около 15:45 по киевскому времени.

Что Сargo Dragon транспортирует на Землю с МКС

Космический корабль наполнен более 2 тоннами материалов и ценными научными экспериментами, среди которых:

  • Ring Sheared Drop - научное исследование аномальных белков, так называемых амилоидов, при отсутствии твердых стенок. В будущем, результаты могут повлиять на расширение представления о нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, или же помочь в разработке современных материалов;
  • Anti-Atrophy - научное исследование способности биоматериалов подавлять атрофию мышц в условиях микрогравитации. В будущем, это может помочь разработать препараты, которые будут предотвращать вышеупомянутый процесс не только у космонавтов, но и у людей пожилого возраста;
  • Genes in Space-8 - научное исследование технологии мониторинга экспрессии генов в космосе. В будущем это поможет предотвращать экспрессии генов печени, которая возникает во время полета в космос.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало все подробности о запуске космического корабля Сагдо Dragon к МКС.

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Соединенные Штаты АмерикиКосмический корабль