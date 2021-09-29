Космический корабль Dragon завтра вернется на Землю: он доставит ценный груз

Сагдо Dragon был запущен в космос 29 августа. Космический корабль доставил несколько тонн продовольственных припасов, оборудования, а также различные материалы, которые астронавты использовали во время научных экспериментов на МКС.

Уже завтра, в 16:05 SpaceX планирует отстыковку корабля и его возвращение на Землю.

Прессслужба отмечает, что прямая трансляция начнется около 15:45 по киевскому времени.

Что Сargo Dragon транспортирует на Землю с МКС

Космический корабль наполнен более 2 тоннами материалов и ценными научными экспериментами, среди которых: