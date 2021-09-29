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Космічний корабель Dragon завтра повернеться на Землю: він доставить цінний вантаж

Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX повертає на землю космічний корабель Dragon, після того, як він місяць перебував у космосі разом з МКС. Пряма трансляція відстикування розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Сargo Dragon був запущений у космос 29 серпня. Космічний корабель доставив декілька тонн продовольчих припасів, обладнання, а також різні матеріали, які астронавти використовували під час наукових експериментів на МКС.

Вже завтра, о 16:05 SpaceX планує відстикування корабля і його повернення на Землю.

Пресслужба відзначає, що пряма трансляція розпочнеться близько о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало усі подробиці про запуск космічного корабля Сargo Dragon до МКС.

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Сполучені Штати АмерикиКосмічний корабель