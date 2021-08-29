Космический корабль Cargo Dragon успешно стартовал к МКС: видео запуска ракеты

NASA успешно запустила в космос грузовой космический корабль Cargo Dragon, который принадлежит компании Илона Маска SpaceX. Ракета направляется к Международной космической станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA .

Отмечается, что запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоялся на мысе Канаверал (Флорида) в 10:14 по киевскому времени.

#ICYMI: The @SpaceX #CargoDragon launched to the station on Sunday at 3:14am ET from @NASAKennedy. It will deliver more than 4,800 pounds of cargo when it is captured on Monday at about 11 a.m. https://t.co/Sso6ToxSKk pic.twitter.com/sO0zmI6NIR — International Space Station (@Space_Station) August 29, 2021

Уже через 12 минут грузовой корабль отделился от второй ступени ракеты, самостоятельно вышел на орбиту и направился в сторону МКС. Стыковку со станцией стоит ожидать уже 30 августа.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Monday at ~11:00 a.m. EDT pic.twitter.com/w7k1TRNGKg — SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021

Добавим, что Cargo Dragon должен доставить около 3,3 тонны продовольственных припасов, оборудование и различные материалы, которые астронавты будут использовать во время научных экспериментов.