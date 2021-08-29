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Космический корабль Cargo Dragon успешно стартовал к МКС: видео запуска ракеты

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США , Воскресенье 29 августа 2021 19:11
Космический корабль Cargo Dragon успешно стартовал к МКС: видео запуска ракеты Фото: космический корабль Cargo Dragon успешно стартовал к МКС (twitter.com/NASAKennedy)
Автор: Сергей Пышкин

NASA успешно запустила в космос грузовой космический корабль Cargo Dragon, который принадлежит компании Илона Маска SpaceX. Ракета направляется к Международной космической станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоялся на мысе Канаверал (Флорида) в 10:14 по киевскому времени.

Уже через 12 минут грузовой корабль отделился от второй ступени ракеты, самостоятельно вышел на орбиту и направился в сторону МКС. Стыковку со станцией стоит ожидать уже 30 августа.

Добавим, что Cargo Dragon должен доставить около 3,3 тонны продовольственных припасов, оборудование и различные материалы, которые астронавты будут использовать во время научных экспериментов.

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Соединенные Штаты Америки NASA
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