Космический корабль Dragon завтра вернется на Землю: он доставит ценный груз
Компания SpaceX возвращает на землю космический корабль Dragon после того, как он месяц находился в космосе вместе с МКС. Прямая трансляция отстыковки начнется в 15:45 по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Сагдо Dragon был запущен в космос 29 августа. Космический корабль доставил несколько тонн продовольственных припасов, оборудования, а также различные материалы, которые астронавты использовали во время научных экспериментов на МКС.
Уже завтра, в 16:05 SpaceX планирует отстыковку корабля и его возвращение на Землю.
Прессслужба отмечает, что прямая трансляция начнется около 15:45 по киевскому времени.
Что Сargo Dragon транспортирует на Землю с МКС
Космический корабль наполнен более 2 тоннами материалов и ценными научными экспериментами, среди которых:
- Ring Sheared Drop - научное исследование аномальных белков, так называемых амилоидов, при отсутствии твердых стенок. В будущем, результаты могут повлиять на расширение представления о нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, или же помочь в разработке современных материалов;
- Anti-Atrophy - научное исследование способности биоматериалов подавлять атрофию мышц в условиях микрогравитации. В будущем, это может помочь разработать препараты, которые будут предотвращать вышеупомянутый процесс не только у космонавтов, но и у людей пожилого возраста;
- Genes in Space-8 - научное исследование технологии мониторинга экспрессии генов в космосе. В будущем это поможет предотвращать экспрессии генов печени, которая возникает во время полета в космос.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало все подробности о запуске космического корабля Сагдо Dragon к МКС.