Космічний корабель Dragon завтра повернеться на Землю: він доставить цінний вантаж
Фото: космічний корабель Dragon завтра повернеться на Землю (twitter.com/SpaceX)
Компанія SpaceX повертає на землю космічний корабель Dragon, після того, як він місяць перебував у космосі разом з МКС. Пряма трансляція відстикування розпочнеться о 15:45 за київським часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.
Сargo Dragon був запущений у космос 29 серпня. Космічний корабель доставив декілька тонн продовольчих припасів, обладнання, а також різні матеріали, які астронавти використовували під час наукових експериментів на МКС.
Вже завтра, о 16:05 SpaceX планує відстикування корабля і його повернення на Землю.
Пресслужба відзначає, що пряма трансляція розпочнеться близько о 15:45 за київським часом.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало усі подробиці про запуск космічного корабля Сargo Dragon до МКС.