Космічний корабель Dragon завтра повернеться на Землю: він доставить цінний вантаж

Компанія SpaceX повертає на землю космічний корабель Dragon , після того, як він місяць перебував у космосі разом з МКС. Пряма трансляція відстикування розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Сargo Dragon був запущений у космос 29 серпня. Космічний корабель доставив декілька тонн продовольчих припасів, обладнання, а також різні матеріали, які астронавти використовували під час наукових експериментів на МКС.

Вже завтра, о 16:05 SpaceX планує відстикування корабля і його повернення на Землю.

Пресслужба відзначає, що пряма трансляція розпочнеться близько о 15:45 за київським часом.