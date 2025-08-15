Косметолог розкрила б'юті-процедури, яких варто уникати: ви їх робите?

Змішувати гідроксиапатит кальцію з полінуклеотидами або "мезо"

Гідроксиапатит кальцію (Radiesse) і полінуклеотиди належать до різних класів ін’єкційних препаратів і працюють за зовсім іншими механізмами, тому їх змішування в одному шприці або одній процедурі - небезпечне та недоцільне з кількох причин.

За словами експерта, це часто подають як спосіб "підсилити ефект". Але немає жодних доказів, що така комбінація справді працює. Результат - не кращий, зате вартість - вища.

Якщо ці препарати вводити окремо й з інтервалом - це вже безпечно та ефективно.

Інʼєкції ботулотоксину в жувальні мʼязи (масетери)

Цю процедуру зазвичай роблять, щоб зменшити гіпертонус або спазм у нижній третині обличчя. Однак, це саме ортодонтична проблема і її має вирішувати лікар-ортодонт.

Окрім того, після розслаблення жувальних мʼязів може "поплисти" медіальна частина обличчя. Це буває не завжди, але ризик існує.

Жувальні м’язи - ключові для подрібнення їжі. Їх параліч або слабкість ускладнює пережовування, особливо твердої їжі. Недостатнє подрібнення їжі збільшує навантаження на шлунок і кишечник.

Тому у цієї ін'єкції більше мінусів, ніж плюсів.

Вводити філери в носослізну борозну без корекції середньої третини обличчя

Часто такі ін'єкції роблять людям, які прийшли з запитом "прибрати втомлений погляд". Однак, спершу рекомендую зробити контурну пластику середньої третини обличчя.

Вона створює ефект ліфтингу, заповнює мікропустоти, візуально підтягує шкіру.

Носослізна борозна часто виглядає глибшою не через реальний дефіцит об’єму під нею, а через птоз (опущення) м’яких тканин середньої третини. Якщо заповнити тільки саму борозну, без відновлення об’єму у вилично-щічній ділянці, то ви коригуєте лише наслідок, а не причину.

В результаті філлер може вийти занадто поверхнево, контурюватися, створювати "мішки" або посилювати набряк.