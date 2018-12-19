Кошулинский сомневается в переносе выборов

Фото: Руслан Кошулинский (РБК-Украина)

Кошулинский уверен, что выборы "никто не даст снять с повестки дня"

Кандидат на пост президента Украины от правых сил, один из лидеров "Свободы" Руслан Кошулинский сомневается в переносе парламентских выборов осенью 2019 года. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Кошулинский выразил уверенность в том, что парламентские выборы осенью 2019 года состоятся.

"Никто не даст их снять с повестки дня. Какие силы смогут сделать это?... Хотеть (перенести выборы из-за военного положения, - ред.) и мочь - это разные вещи. Сколько звонков президент получил сразу, его западные партнеры сразу предупредили - это не вписывается в демократичность Украины", - заявил Кошулинский.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что вероятнее всего Кошулинский и лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий станут непосредственными соперниками на будущих выборах, поскольку будут конкурировать за один и тот же электорат. Но после президентских выборов они вновь могут сесть за стол переговоров, чтобы договориться, например, о совместном участии в выборах в парламент.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что с приближением выборов в Украине допускают притеснения активистов и медиа.