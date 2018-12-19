Кошулинський сумнівається в перенесенні виборів

Фото: Руслан Кошулинський (РБК-Україна)

Кошулинський впевнений, що вибори "ніхто не дасть зняти з порядку денного"

Кандидат на пост президента України від правих сил, один з лідерів "Свободи" Руслан Кошулинський сумнівається в перенесенні парламентських виборів восени 2019 року. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Кошулинський висловив упевненість в тому, що парламентські вибори восени 2019 року відбудуться.

"Ніхто не дасть їх зняти з порядку денного. Які сили зможуть зробити це?... Хотіти (перенести вибори через воєнний стан, - ред.) і могти - це різні речі. Скільки дзвінків президент отримав відразу, його західні партнери відразу попередили - це не вписується в демократичність України", - заявив Кошулинський.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що найімовірніше Кошулинський і лідер Нацкорпуса Андрій Білецький стануть безпосередніми суперниками на майбутніх виборах, оскільки будуть конкурувати за один і той же електорат. Але після президентських виборів вони знову можуть сісти за стіл переговорів, аби домовитися, наприклад, про спільну участь у виборах до парламенту.

Нагадаємо, раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що з наближенням виборів в Україні допускають утиски активістів та медіа.