Националисты выдвинули единого кандидата в президенты

Фото: Руслан Кошулинский (РБК-Украина)

Единым кандидатом от пяти правых сил стал Руслан Кошулинский

Кандидатом на выборы президента 31 марта 2019 года от правых сил стал один из лидеров "Свободы" Руслан Кошулинский. Об этом на съезде Всеукраинского объединения "Свобода" в Киеве заявил лидер партии Олег Тягнибок, передает корреспондент РБК-Украина.

Тягнибок подчеркнул, что Кошулинский - единый кандидат, которого совместно выдвигают пять националистических сил. Среди них Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", Всеукраинское объединение "Свобода" и Организация украинских националистов.

Напомним, ранее Кошулинский в интервью РБК-Украина отметил, что сомневается в переносе выборов. Подчеркнем, что его интервью вышло, когда в ряде приграничных областей действовало военное положение после захвата украинских моряков в Керченском проливе.

"Никто не даст их (выборы, - ред.) снять с повестки дня. Какие силы смогут сделать это?... Хотеть (перенести выборы, - ред.) и суметь - это разные вещи. Сколько звонков президент получил сразу, его западные партнеры сразу предупредили - это не вписывается в демократичность Украины", - отметил Кошулинский.

Отметим, к объединению вышеуказанных сил не присоединились националисты из партии "Национальный корпус". В ноябре РБК-Украина подготовило материал о том, почему националисты не договорились о едином кандидате в президенты.