Коштом держави. Як пройти безкоштовну реабілітацію в Україні та за кордоном

Хто може отримати безкоштовну реабілітацію

Адвокаційна координаторка фонду Ксенія Гедз розповідає, що українці можуть пройти реабілітацію коштом держави при станах здоров'я, які виникли після:

гострого інфаркту міокарда;

операцій на клапанах серця;

гострого мозкового інсульту;

травм або ампутації кінцівок;

уражень нервової системи.

До отримувачів реабілітації належать:

люди з інвалідністю;

з обмеженнями повсякденного функціонування (втратою нормального рівня життєдіяльності);

ті, у кого захворювання, травми, вроджені порушення або інші стани здоров’я можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування або стійкого обмеження життєдіяльності.

Щоб отримати реабілітацію за Програмою медичних гарантій, необхідно мати декларацію, укладену з лікарем. Після обстеження лікар приймає рішення, чи має людина підстави для надання їй реабілітаційної допомоги. У стаціонарних умовах направлення дає лікуючий лікар.

У реабілітаційному закладі пацієнта обстежать та розроблять індивідуальний реабілітаційний план.

Відео: Як отримати реабілітацію (youtube.com/БФ "Право на захист")

Які пакети реабілітації передбачені у 2024 році

Щороку Уряд України затверджує порядок реалізації Програми медичних гарантій та пакети реабілітаційних послуг. У 2024 році держава оплачує такі пакети:

реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;

медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.

Реабілітацію можна пройти в закладах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

Як пройти реабілітацію за кордоном

За кордон на реабілітацію лікарі можуть скерувати пацієнтів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги:

з травмами, внаслідок війни;

дітей з рідкісними захворюваннями;

дітей та дорослих з новоутвореннями;

та пацієнтів з опіками 2-4 ступеня та електротермічними ураженнями.

Для направлення треба звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря або заповнити електронну заявку на сайті МОЗ України.

Фото: Медична евакуація (gettyimages.com)

Куди звертатися, якщо права на реабілітацію порушують

У благодійному фонді "Право на захист" розповідають, що у разі порушення прав на реабілітацію можна звертатися до головного лікаря чи директора медичного закладу або Департаменту охорони здоров’я у регіоні, Національної служби здоров'я України (НСЗУ) чи МОЗ України. Таке звернення можна здійснити через контакт-центри або письмово.

НСЗУ: короткий номер контакт-центру – 1677, адреса для письмових скарг: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19;

МОЗ України: гаряча лінія 0 800 505 201, адреса для письмових скарг: 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7.

У випадку вимоги оплатити послуги з реабілітації можна звернутися із заявою до правоохоронних органів.

Безплатну юридичну допомогу щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я можна отримати у БФ "Право на захист" за телефонами: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 093 507 50 90. Телеграм: https://t.me/pravonazahyst, чат-бот chatbot.r2p.org.ua.