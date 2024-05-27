Коштом держави. Як пройти безкоштовну реабілітацію в Україні та за кордоном

Українці, які перенесли важкі стани чи операції, можуть отримати реабілітацію безкоштовно. Послуги можна отримати як у медичних закладах в Україні, так і за кордоном.
Як пройти реабілітацію коштом держави, РБК-Україна розповідає з посиланням на благодійний фонд "Право на захист".
Адвокаційна координаторка фонду Ксенія Гедз розповідає, що українці можуть пройти реабілітацію коштом держави при станах здоров'я, які виникли після:
До отримувачів реабілітації належать:
Щоб отримати реабілітацію за Програмою медичних гарантій, необхідно мати декларацію, укладену з лікарем. Після обстеження лікар приймає рішення, чи має людина підстави для надання їй реабілітаційної допомоги. У стаціонарних умовах направлення дає лікуючий лікар.
У реабілітаційному закладі пацієнта обстежать та розроблять індивідуальний реабілітаційний план.
Відео: Як отримати реабілітацію (youtube.com/БФ "Право на захист")
Щороку Уряд України затверджує порядок реалізації Програми медичних гарантій та пакети реабілітаційних послуг. У 2024 році держава оплачує такі пакети:
Реабілітацію можна пройти в закладах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.
За кордон на реабілітацію лікарі можуть скерувати пацієнтів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги:
Для направлення треба звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря або заповнити електронну заявку на сайті МОЗ України.
Фото: Медична евакуація (gettyimages.com)
У благодійному фонді "Право на захист" розповідають, що у разі порушення прав на реабілітацію можна звертатися до головного лікаря чи директора медичного закладу або Департаменту охорони здоров’я у регіоні, Національної служби здоров'я України (НСЗУ) чи МОЗ України. Таке звернення можна здійснити через контакт-центри або письмово.
У випадку вимоги оплатити послуги з реабілітації можна звернутися із заявою до правоохоронних органів.
Безплатну юридичну допомогу щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я можна отримати у БФ "Право на захист" за телефонами: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 093 507 50 90. Телеграм: https://t.me/pravonazahyst, чат-бот chatbot.r2p.org.ua.
Нагадаємо, ми писали, що ветерани можуть отримати низку безоплатних послуг із реабілітації в медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України.
Також ми повідомляли, яку психологічну допомогу українці можуть отримати безкоштовно.
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