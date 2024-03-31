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Ветерани можуть розраховувати на безкоштовні послуги з реабілітації: що для цього потрібно

Україна, Неділя 31 березня 2024 21:08
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Ветерани можуть розраховувати на безкоштовні послуги з реабілітації: що для цього потрібно Архівне фото: Ветерани можуть розраховувати на безкоштовні послуги з реабілітації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ветерани можуть отримати низку безоплатних послуг із реабілітації в медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що для проходження необхідної реабілітації потрібне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Зокрема, вони можуть отримати безоплатно такі послуги:

  • реабілітаційне обстеження;
  • індивідуальний реабілітаційний план і програму терапії;
  • нейрореабілітацію, ортопедичну, кардіо-респіраторну, кардіо-респіраторну реабілітацію та інші;
  • знеболення в стаціонарі;
  • психологічну допомогу.

Перевірити, чи має лікарня договір з НСЗУ за необхідним пакетом, можна за допомогою інформаційного дашборду або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Корисна інформація для ветеранів

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.

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