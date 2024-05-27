За счет государства. Как пройти бесплатную реабилитацию в Украине и за границей

Украинцы, перенесшие тяжелые состояния или операции, могут получить реабилитацию бесплатно. Услуги можно получить как в медицинских учреждениях, так и за границей.
Как пройти реабилитацию на средства государства, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".
Адвокационная координатор фонда Ксения Гедз рассказывает, что украинцы могут пройти реабилитацию на средства государства при состояниях здоровья, которые возникли после:
К получателям реабилитации относятся:
Чтобы получить реабилитацию по Программе медицинских гарантий, необходимо иметь декларацию, заключенную с врачом. После обследования врач принимает решение, есть ли у человека основания для оказания ему реабилитационной помощи. В стационарных условиях направление дает лечащий врач.
В реабилитационном учреждении пациента обследуют и разработают индивидуальный реабилитационный план.
Видео: Как получить реабилитацию (youtube.com/БФ "Право на захист")
Ежегодно правительство Украины утверждает порядок реализации Программы медицинских гарантий и пакеты реабилитационных услуг. В 2024 году государство оплачивает следующие пакеты:
Реабилитацию можно пройти в учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.
За границу на реабилитацию врачи могут направить пациентов для оказания высокоспециализированной медицинской помощи:
Для направления следует обратиться к семейному или лечащему врачу или заполнить электронную заявку на сайте Минздрава Украины.
Фото: Медицинская эвакуация (gettyimages.com)
В благотворительном фонде "Право на защиту" рассказывают, что в случае нарушения прав на реабилитацию можно обращаться к главному врачу или директору медицинского учреждения или в Департамент здравоохранения в регионе, Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) или Минздрав Украины. Такое обращение можно сделать через контакт-центры или в письменном виде.
В случае требования оплаты услуг по реабилитации можно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Бесплатную юридическую помощь по реабилитации в сфере здравоохранения можно получить в БФ "Право на защиту" по телефонам: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 093 507 50 90. Телеграмм: https://t.me/pravonazahyst, чат-бот chatbot.r2p.org.ua.
Напомним, мы писали, что ветераны могут получить ряд бесплатніх услуг по реабилитации в медучреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.
Также мы сообщали, какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно.
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