За счет государства. Как пройти бесплатную реабилитацию в Украине и за границей

Кто может получить бесплатную реабилитацию

Адвокационная координатор фонда Ксения Гедз рассказывает, что украинцы могут пройти реабилитацию на средства государства при состояниях здоровья, которые возникли после:

острого инфаркта миокарда;

операций на клапанах сердца;

острого мозгового инсульта;

травм или ампутации конечностей;

поражений нервной системы.

К получателям реабилитации относятся:

люди с инвалидностью;

с ограничениями повседневного функционирования (потерей обычного уровня жизнедеятельности);

те, у кого заболевания, травмы, врожденные нарушения или другие состояния здоровья могут привести к ограничению повседневного функционирования или устойчивому ограничению жизнедеятельности.

Чтобы получить реабилитацию по Программе медицинских гарантий, необходимо иметь декларацию, заключенную с врачом. После обследования врач принимает решение, есть ли у человека основания для оказания ему реабилитационной помощи. В стационарных условиях направление дает лечащий врач.

В реабилитационном учреждении пациента обследуют и разработают индивидуальный реабилитационный план.

Видео: Как получить реабилитацию (youtube.com/БФ "Право на захист")

Какие пакеты реабилитации предусмотрены в 2024 году

Ежегодно правительство Украины утверждает порядок реализации Программы медицинских гарантий и пакеты реабилитационных услуг. В 2024 году государство оплачивает следующие пакеты:

реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях;

реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях;

медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни.

Реабилитацию можно пройти в учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Как пройти реабилитацию за границей

За границу на реабилитацию врачи могут направить пациентов для оказания высокоспециализированной медицинской помощи:

с травмами в результате войны;

детей с редкими заболеваниями;

детей и взрослых с новообразованиями;

и пациентов с ожогами 2-4 степени и электротермическими поражениями.

Для направления следует обратиться к семейному или лечащему врачу или заполнить электронную заявку на сайте Минздрава Украины.

Фото: Медицинская эвакуация (gettyimages.com)

Куда обращаться, если права на реабилитацию нарушают

В благотворительном фонде "Право на защиту" рассказывают, что в случае нарушения прав на реабилитацию можно обращаться к главному врачу или директору медицинского учреждения или в Департамент здравоохранения в регионе, Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) или Минздрав Украины. Такое обращение можно сделать через контакт-центры или в письменном виде.

НСЗУ: короткий номер контакт-центра – 1677, адрес для письменных жалоб: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19;

МЗ Украины: горячая линия 0 800 505 201, адрес для письменных жалоб: 01601, г. Киев, ул. Грушевского 7.

В случае требования оплаты услуг по реабилитации можно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Бесплатную юридическую помощь по реабилитации в сфере здравоохранения можно получить в БФ "Право на защиту" по телефонам: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 093 507 50 90. Телеграмм: https://t.me/pravonazahyst, чат-бот chatbot.r2p.org.ua.