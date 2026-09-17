Кошти за невикористані поїздки повертають у "Київ Цифровий" поступово: коли чекати всю суму

Кошти повертають поступово

Якщо зараз у застосунку відображається не вся сума, отримувати її повторно не потрібно. Повернення відбувається поетапно, тому решта коштів має надійти найближчим часом.

Також сума може повертатися частинами, якщо транспортну карту поповнювали кілька разів.

Наприклад, якщо було три поповнення, кошти за невикористані поїздки з кожного поповнення можуть відображатися окремо.

Тож якщо в "Київ Цифровому" поки видно не всю суму, варто зачекати - зарахування ще триває.

Скільки грошей повернуть

На гаменець застосунку перерахують саме вартість невикористаних поїздок за старим тарифом.

Якщо на транспортній карті було 10 поїздок по 6,5 гривні, то на "Мій Гаманець" зарахують 65 гривень. Ці гроші можна буде використати для оплати проїзду за чинними тарифами.