Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС для обговорення вступу України

За словами Кошти, під час розмови лідери обговорили прогрес України на шляху до євроінтеграції.

Він зазначив, що вже наступного тижня очікується відкриття двох переговорних кластерів, а решту кластерів планують відкрити до кінця року.

Крім того, Кошта особисто запросив українського президента взяти участь у засіданні Європейської ради (#EUCO).

"Гарна телефонна розмова з президентом Зеленським. Я запросив його особисто приєднатися до нас для обговорення України на наступному тижні на EUCO. Ми обговорили прогрес України на шляху до вступу до ЄС", - повідомив президент Євроради.

Окремо очільник Євроради звернув увагу на зростання агресії з боку РФ, зокрема на обстріли цивільних об'єктів та гібридні атаки проти країн ЄС.

За його словами, це вкотре доводить, що Москва не зацікавлена в реальних мирних переговорах.

"Посилені атаки Росії на Україну, зокрема проти цивільних цілей, а також її гібридні атаки проти країн ЄС, вкотре демонструють відсутність справжньої зацікавленості в мирних переговорах. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, доки не буде досягнуто справедливого та міцного миру. Росії час припинити війну", - наголосив Кошта.

Реакція Зеленського

Президент України подякував Антоніу Кошті за чітку та принципову позицію, засудження ворожих атак і висловлені співчуття.

Глава держави також висловив вдячність за транш у розмірі 1,2 мільярда євро, який надійшов напередодні. Ці кошти спрямують на українську оборону, зокрема на закупівлю та виробництво дронів.

Під час розмови сторони обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, енергетичний пакет підтримки на зимовий період та подальшу фінансову підтримку.

Найближчим часом відбудеться тристороння зустріч Володимира Зеленського з Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крім того, Володимир Зеленський поінформував про майбутні контакти з американською стороною.

За його словами, українська команда вже перебуває в дорозі для проведення зустрічей найближчими днями.