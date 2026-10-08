Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС для обсуждения вступления Украины

По словам Средства, во время разговора лидеры обсудили прогресс Украины на пути к евроинтеграции.

Он отметил, что уже на следующей неделе ожидается открытие двух переговорных кластеров, а остальные кластеры планируют открыть до конца года.

Кроме того, Кошта лично пригласил украинского президента принять участие в заседании Европейского совета (#EUCO).

"Хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Я пригласил его лично присоединиться к нам для обсуждения Украины на следующей неделе на EUCO. Мы обсудили прогресс Украины на пути вступления в ЕС", - сообщил президент Евросовета.

Отдельно глава Евросовета обратил внимание на рост агрессии со стороны РФ, в частности, на обстрелы гражданских объектов и гибридные атаки против стран ЕС.

По его словам, это еще раз доказывает, что Москва не заинтересована в реальных мирных переговорах.

"Усиленные атаки России на Украину, в частности против гражданских целей, а также ее гибридные атаки против стран ЕС, в который раз демонстрируют отсутствие подлинной заинтересованности в мирных переговорах. ЕС будет продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и крепкий мир. России пора прекратить войну", - подчеркнул Кошта.

Реакция Зеленского

Президент Украины поблагодарил Антониу Кошти за четкую и принципиальную позицию, осуждение вражеских атак и высказанные соболезнования.

Глава государства также выразил благодарность за поступивший накануне транш в размере 1,2 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на украинскую оборону, в частности на закупку и производство дронов.

В ходе разговора стороны обсудили график открытия следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, энергетический пакет поддержки на зимний период и дальнейшую финансовую поддержку.

В ближайшее время состоится трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал о предстоящих контактах с американской стороной.

По его словам, украинская команда уже находится в пути для проведения встреч в ближайшие дни.