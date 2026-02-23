UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кошта вимагає від Орбана схвалити кредит для України на 90 млрд євро, - Reuters

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Європейської ради Антоніу Кошта звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вимогою виконати колективне рішення щодо кредиту для України.

Як пише Reuters, Антоніу Кошта у своєму листі нагадав Орбану, що кредит був офіційно схвалений лідерами всіх країн ЄС на саміті в грудні, і це рішення обов'язкове для виконання.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони пов'язані своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу сумлінної співпраці", - наголосив голова Євроради.

Він також наголосив, що жодна держава-член не має права підривати довіру до колективних рішень Європейської ради, використовуючи право вето після того, як згоди вже було досягнуто.

Орбан блокує кредит для України

Нагадаємо, 20 лютого FT писало про те, що Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту від Євросоюзу на суму 90 млрд євро, виступивши проти залучення коштів через випуск спільного боргу під гарантії бюджету ЄС.

Таке рішення вимагає одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Цей кредит критично важливий для Києва, адже вже в другому кварталі року Україна може постати перед загрозою фінансового колапсу і дефіциту бюджету.

Пізніше голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що його країна блокуватиме кредит, поки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУгорщинаВіктор ОрбанДопомога УкраїніВійна в Україні