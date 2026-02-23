Кошта вимагає від Орбана схвалити кредит для України на 90 млрд євро, - Reuters

Як пише Reuters, Антоніу Кошта у своєму листі нагадав Орбану, що кредит був офіційно схвалений лідерами всіх країн ЄС на саміті в грудні, і це рішення обов'язкове для виконання.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони пов'язані своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу сумлінної співпраці", - наголосив голова Євроради.

Він також наголосив, що жодна держава-член не має права підривати довіру до колективних рішень Європейської ради, використовуючи право вето після того, як згоди вже було досягнуто.