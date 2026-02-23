Кошта потребовал от Орбана одобрить кредит для Украины на 90 млрд евро, - Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием выполнить коллективное решение по кредиту для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет Reuters, Антониу Кошта в своем письме напомнил Орбану, что кредит был официально одобрен лидерами всех стран ЕС на саммите в декабре, и это решение обязательно для выполнения.
"Когда лидеры достигают консенсуса, они связаны своим решением. Любое нарушение этого обязательства есть нарушение принципа добросовестного сотрудничества", - подчеркнул председатель Евросовета.
Он также подчеркнул, что ни одно государство-член не имеет права подрывать доверие к коллективным решениям Европейского совета, используя право вето после того, как согласие уже было достигнуто.
Напомним, 20 февраля FT писало о том, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от Евросоюза на сумму 90 млрд евро, выступив против привлечения средств через выпуск общего долга под гарантии бюджета ЕС.
Такое решение требует единодушной поддержки всех 27 стран-членов, позиция Будапешта фактически остановила процесс.
Этот кредит критически важен для Киева, ведь уже во втором квартале года Украина может предстать перед угрозой финансового коллапса и дефицита бюджета.
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна будет блокировать кредит, пока Украина не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".