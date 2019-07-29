Корью заболели более 56,5 тыс. украинцев с начала 2019

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В течение 30-й недели в Украине заболели корью 214 человек

С начала текущего года корью в Украине заболели более 56,5 тысяч жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 30-й недели 2019 года (с 19 по 26 июля) на корь заболели 214 человек - 110 взрослых и 104 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве (28 больных: 17 взрослых и 11 детей), Киевской (21: 12 взрослых и 9 детей), Хмельницкой (18: 6 взрослых и 12 детей), Одесской (17: 7 взрослых и 10 детей) и Винницкой (17: 6 взрослых и 11 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 26 июля 2019) корью заболели 56 тыс. 594 человек - 26 тыс. 602 взрослых и 29 тыс. 992 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 29-й недели 2019 года корью заболели 290 человек: 145 взрослых и 145 детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.