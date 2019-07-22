Корью заболели более 56 тыс. украинцев с начала 2019

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В течение 29-й недели в Украине заболели корью 290 человек

С начала текущего года корью в Украине заболели более 56 тысяч жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 29-й недели 2019 года (с 12 по 18 июля) на корь заболели 290 человек - 145 взрослых и 145 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве (30 больных: 25 взрослых и 5 детей), Закарпатской (29: 8 взрослых и 21 ребенок), Днепропетровской (29: 19 взрослых и 10 детей), Хмельницкой (21: 10 взрослых и 11 детей) и Киевской (21: 10 взрослых и 11 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 11 июля 2019) корью заболели 56 тыс. 390 человек - 26 тыс. 500 взрослых и 29 тыс. 890 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 28-й недели 2019 года корью заболели 345 человек: 180 взрослых и 165 детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.