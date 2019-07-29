Кір захворіли понад 56,5 тис. українців з початку 2019

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Протягом 30-го тижня в Україні захворіли на кір 214 осіб

З початку поточного року кір в Україні захворіли понад 56,5 тисяч жителів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 30-го тижня 2019 року (з 19 по 26 липня) на кір захворіли 214 осіб - 110 дорослих і 104 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в Києві (28 хворих: 17 дорослих та 11 дітей), Київської (21: 12 дорослих і 9 дітей), Хмельницькій (18: 6 дорослих та 12 дітей), Одеській (17: 7 дорослих та 10 дітей) та Вінницькій (17: 6 дорослих та 11 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 26 липня 2019) кір захворіли 56 тис. 594 осіб - 26 тис. 602 дорослих і 29 тис. 992 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом 29-го тижня 2019 року кір захворіли 290 осіб: 145 дорослих та 145 дітей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.