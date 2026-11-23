Про загиблих Al Jazeera розповіли місцеві джерела. Атака сталася на світанку 22 листопада. Судно стояло у цивільному морському порту Бенгазі, неподалік від військово-морської бази.

За словами місцевих джерел, корабель перевозив зброю, боєприпаси та дрони. Жителі міста розповіли, що бачили, як судно атакували три дрони.

Компанія Vantor, яка робить супутникові знімки, підтвердила, що це саме "Меркурій". Корвет - це невеликий військовий корабель.

На знімках, зроблених у неділю, видно, що судно перекинулося і затонуло. Над водою лишився тільки його ніс. З надбудови йшов дим, а вздовж причалу лежало багато уламків.

Того ж вечора біля порту Бенгазі морський дрон влучив у комерційне судно під прапором Мальти. Міністерство охорони здоров'я Східної Лівії заявило, що всіх поранених членів екіпажу врятували і їм надають допомогу. Телеканал Almasar повідомив, що військові знищили біля міста ще щонайменше 12 морських дронів.

Що кажуть у Лівії

Уряд Східної Лівії, який базується в Бенгазі, заявив, що на кораблі стався вибух і нетривала пожежа. За його словами, судно зайшло в порт, щоб заправитися і взяти припаси. Це відбувалося в межах угоди про співпрацю між Росією та владою Східної Лівії.

Пожежу вже взяли під контроль. Разом із Росією уряд почав розслідування, щоб з'ясувати обставини атаки, звідки її здійснили і хто за нею стоїть. У Бенгазі назвали удар порушенням суверенітету Лівії та загрозою для безпеки на морі.

"Лівійський уряд не дозволить перетворити лівійські порти, територію чи територіальні води на арену для зведення рахунків або експорту міжнародних конфліктів", - заявили в уряді. Там також наголосили, що Лівія не є стороною російсько-української війни.

Прем'єр-міністр уряду Східної Лівії Усама Хаммад повідомив, що його уряд офіційно звернувся до Генасамблеї та Ради безпеки ООН. Там просять провести міжнародне розслідування атак.

Хаммад хоче перевірити підозри, що човни запустили із заходу Лівії, і чи є в країні українські експерти. Він також вимагає офіційних пояснень від Києва щодо їхньої діяльності.

Росія поки ніяк не відреагувала на інцидент. Відповідальності за атаку ніхто не взяв.