Уражене у Фінській затоці російське судно досі палає, - ЗМІ
У фінських територіальних водах триває операція з гасіння пожежі на судні Sparta II, яке атакували українські дрони 21 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Як повідомила Берегова охорона Фінляндії, роботи з гасіння пожежі на російському вантажному судні тривали протягом ночі.
Екіпаж судна було евакуйовано на російське рятувальне судно.
Водночас гасіння пожежі на судні Sparta II триває й досі.
За словами генерального директора фінської берегової охорони, командира Йоні Шьоберга, мета полягає в тому, щоб загасити вогонь і заморозити контейнери з вантажем судна, щоб мінімізувати ризики.
Після цього планується вивести судно за межі територіальних вод Фінляндії.
"Події на судні Sparta II у Фінській затоці є серйозними", - прокоментував президент Фінляндії Александр Стубб.
Вінзазначив, що перебуває у тісному контакті з керівництвом фінської зовнішньої та оборонної політики, Збройними силами та Прикордонною службою.
Фінський президент вже поінформував про цей інцидент ключових партнерів та союзників.
Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, українські дрони атакували російське судно Sparta II. Інцидент стався в територіальних водах РФ.
Унаслідок удару корабель втратив керування, після чого його течією віднесло до фінських територіальних вод.
Відомо, що це судно Росія використовувала для військових потреб. Зокрема, воно могло перевозити озброєння із Сирії для подальшого застосування у війні проти України.