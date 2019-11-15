"Корвалол" и другие соцлекарства могут оказаться недоступными

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это касается недорогих лекарственных средств, в том числе популярных седативных капель

Недорогие лекарственные средства, в том числе популярные седативные капли "Корвалол", в следующем году могут оказаться недоступными для пенсионеров и малообеспеченных украинцев. Об этом говорится в сюжете программы "Подробности" на телеканале "Интер".

"Объем субсидий в бюджете на следующий год сократили на 7 млрд грн – почти на 20%, учитывая инфляцию. Это означает, что наименее защищенным слоям населения придется тратить еще больше, например, на лекарства, значительное подорожание которых прогнозируют", - рассказывают тележурналисты.

Они также объясняют, что импортеры зарубежных лекарств закладывают в свои прогнозы высокие курсовые риски, а потому импортные препараты подорожают даже при стабильном фактическом курсе доллара.

Что касается отечественных лекарств – в группе риска находится "Корвалол", поскольку АО "Фармак" стремится монополизировать этот бренд и уже давно судится за него с фармацевтической компанией "Дарница", отмечается в сюжете.

"На заводе ("Фармак", – ред.) утверждают: именно у них придумали Корвалол. Хотя на самом деле с 60-х его производили десятки предприятий по всему СССР. Производитель все суды проиграл. Но два года назад на сторону компании стали чиновники Минэкономики. По данным СМИ, за этим решением в 2017 году могла стоять заместитель министра Наталья Мыкольская. До работы в правительстве чиновница уже защищала юридические интересы истца в этом деле", - отмечает телеканал "Интер".

Отмечается, что на основе решения министерства "Фармак" пытается отсудить "Корвалол" себе, утверждая, что потребитель может спутать названия препаратов двух конкурентов. Хотя юристы считают аргументы "Фармака" сомнительными.

"Корвалол Corvalolum" и торговая марка "Корвалол-Дарница" не являются сходными до степени смешения. В состав торговой марки "Корвалол-Дарница" включено словесное обозначение "Дарница", которое позволяет потребителю идентифицировать конкретного производителя товара", - приводятся в сюжете слова Алены Андреевой, эксперта в сфере интеллектуальной собственности.

Не являются схожими и упаковки лекарственных средств двух конкурентов. Этим дело "Корвалола" отличается от судебного процесса вокруг другого советского бренда – "Цитрамон".

В нынешнем году "Дарница" выиграла иск у харьковской компании "Здоровье" и добилась отзыва госрегистрации препарата "Цитрамон-Здоровье". При этом претензия заключалась не в бренде "Цитрамон" как таковом, а в сходстве дизайна упаковки: коробка харьковского препарата почти полностью копировала дизайн упаковки препарата "Цитрамон-Дарница".

В сюжете "Интера" отмечается, что в случае победы "Фармака" можно ожидать подорожания "Корвалола".

"Есть риск существенного поднятия цены этого препарата и снижения качества продукции. Это понятные эффекты монопольного положения одного производителя", - приводит "Интер" слова Александра Мамуни, адвоката и эксперта по патентному праву.

В сюжете отмечается, что вслед за "Корвалолом" в два-три раза могут подорожать и другие лекарства с советской историей: например, противовирусные или жаропонижающие.

"А это миллионы гривен из карманов украинцев. И тогда вопрос, кто из чиновников и судей защищает интересы нечестного производителя, будет уже к правоохранительным органам", - заключают тележурналисты.

Как сообщалось, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал "Дарнице" в удовлетворении иска. Но "Дарница" сочла решение суда необоснованным и намерена его обжаловать.