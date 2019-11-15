"Корвалол" та інші соцліки можуть виявитися недоступними

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це стосується недорогих лікарських засобів, у тому числі популярних седативних крапель

Недорогі лікарські засоби, у тому числі популярні седативні краплі "Корвалол", у наступному році можуть виявитися недоступними для пенсіонерів та малозабезпечених українців. Про це йдеться в сюжеті програми "Подробности" на телеканалі "Інтер".

"Обсяг субсидій у бюджеті на наступний рік скоротили на 7 млрд грн – майже на 20%, враховуючи інфляцію. Це означає, що найменш захищеним верствам населення доведеться витрачати ще більше, наприклад, на ліки, значне подорожчання яких прогнозують", - розповідають тележурналісти.

Вони також пояснюють, що імпортери зарубіжних ліків закладають у свої прогнози високі курсові ризики, а тому імпортні препарати подорожчають навіть при стабільному фактичному курсі долара.

Що стосується вітчизняних ліків – у групі ризику знаходиться "Корвалол", оскільки АТ "Фармак" прагне монополізувати цей бренд і вже давно судиться за нього з фармацевтичною компанією "Дарниця", зазначається в сюжеті.

"На заводі ("Фармак", – ред.) стверджують: саме у них придумали Корвалол. Хоча насправді з 60-х його виготовляли десятки підприємств по всьому СРСР. Виробник всі суди програв. Але два роки тому на сторону компанії стали чиновники Мінекономіки. За даними ЗМІ, за цим рішенням у 2017 році могла стояти заступник міністра Наталія Микольська. До роботи в уряді чиновниця вже захищала юридичні інтереси позивача у цій справі", - зазначає телеканал "Інтер".

Зазначається, що на основі рішення міністерства "Фармак" намагається відсудити "Корвалол" собі, стверджуючи, що споживач може сплутати назви препаратів двох конкурентів. Хоча юристи вважають аргументи "Фармака" сумнівними.

"Корвалол Corvalolum" та торгова марка "Корвалол-Дарниця" не є схожими до ступеня змішування. До складу торгової марки "Корвалол-Дарниця" включено словесне позначення "Дарниця", яке дозволяє споживачеві ідентифікувати конкретного виробника товару", - наводяться в матеріалі слова Олени Андрєєвої, експерта у сфері інтелектуальної власності.

Не є схожими і упаковки лікарських засобів двох конкурентів. Цим справа "Корвалолу" відрізняється від судового процесу навколо іншого радянського бренду – "Цитрамон".

У нинішньому році "Дарниця" виграла позов у харківській компанії "Здоров'я" і домоглася відкликання держреєстрації препарату "Цитрамон-Здоров'я". При цьому претензія полягала не в бренді "Цитрамон" як такому, а в схожості дизайну упаковки: коробка харківського препарату майже повністю копіювала дизайн упаковки препарату "Цитрамон-Дарниця".

У сюжеті "Інтера" зазначається, що в разі перемоги "Фармака" можна очікувати подорожчання "Корвалолу".

"Є ризик суттєвого підняття ціни цього препарату та зниження якості продукції. Це зрозумілі ефекти монопольного становища одного виробника", - наводить "Інтер" слова Олександра Мамуні, адвоката і експерта по патентному праву.

У сюжеті зазначається, що слідом за "Корвалолом" в два-три рази можуть подорожчати і інші ліки з радянською історією: наприклад, противірусні або жарознижувальні.

"А це мільйони гривень з кишень українців. І тоді питання, хто з чиновників і суддів захищає інтереси нечесного виробника, буде вже до правоохоронних органів", - підсумовують тележурналісти.

Як повідомлялося, суди між "Фармаком" і "Дарницею" почалися 2004 році. Ще у 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.

30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва відмовив "Дарниці" в задоволенні позову. Але "Дарниця" вважає рішення суду необґрунтованим та має намір його оскаржити.