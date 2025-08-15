Корупційні ризики в будівництві - головний стоп-сигнал для іноземного капіталу, - опитування

Будівництво та відновлення входить в ТОП-3 галузей, які іноземні інвестори вважають найпривабливішими в Україні. Однак майже 50% з них вважає корупцію і нестачу прозорості одним з найбільш суттєвих барʼєрів. Відтак, без посилення державою антикорупційного курсу у сфері містобудування Україна не може розраховувати на їх прихід, оскільки іноземні інвестори відмовляються працювати на корупційних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи результати опитування Global Business for Ukraine.

Як свідчать його результати, повідомила Шуляк, 8 з 10 іноземних інвесторів цікавляться можливостями відновлення України. В ТОП-3 найпривабливіших секторів для інвестицій, за оцінками інвесторів входять сфера послуг, будівництво і відновлення, а також інфраструктура, транспорт і логістика.

Серед ключових чинників, що впливатимуть на інвестиційні рішення щодо участі у відновленні України, респонденти назвали: переваги першопрохідця, повернення інвестицій (ROI), гарантії інвестування, соціальний вплив, стабільне правове поле, геополітичну стабільність і гарантії безпеки, механізми розподілу ризиків, зрілість системи управління тощо.

"Як бачимо з опитування, мотивація інвесторів включає: можливості для відбудови після війни, довгостроковий потенціал зростання, високий рівень цифровізації. А от найбільшими бар’єрами для інвестування вони вважають безпекову ситуацію - 68% і корупція та нестачу прозорості - 47%. Відтак, для зниження ризиків та сприяння інвестиціям бізнес відзначає необхідність, зокрема, антикорупційних заходів, забезпечення верховенства права, страхування ризиків, надійних та ефективних державних інституцій, чітких і стабільних правил", - повідомила Шуляк.

Парламентарій підкреслила: без посилення державою антикорупційного курсу у сфері містобудування Україна не може розраховувати на прихід міжнародних інвесторів, які відмовляються працювати на корупційних умовах. Відповідно, відновлення України не буде ефективним.

Мільйонні хабарі, пояснила вона, і донині гальмують прозорий розвиток сфери містобудування, а міжнародні інвестори через це не поспішають інвестувати в Україну. Один з найбільш показових кейсів - багаторічні спроби зайти в Україну компанії IKEA, яка не змогла цього зробити через неприйнятні корупційні умови.

По-перше, хабарі у сфері містобудування вимагає місцева влада. По-друге, самі будівельні компанії розуміють, що можна домовитись у разі, якщо у них щось не в порядку. Так, зараз лише за кілька десятків гривень можна купити висновок експертизи. При цьому, видача містобудівних умов і обмежень за даними багатьох опитувань - найбільш корупційна історія, однак корупційні прояви можуть відбуватися на всіх етапах будівництва. Зокрема, при отриманні дозволів на будівництво, а також при введенні обʼєкту в експлуатацію. Мінімізувати їх через усунення чиновників від прийняття рішень допоки не вдалося.

"Свого часу хотіли забрати у місцевої влади цю монополію на рівні законодавства. Йшлося про те, щоб у випадку порушення умов видачі містобудівних умов і обмежень забудовник міг звернутися до Державної інспекції архітектури і містобудування, яка б виступила у цьому випадку як третейський суддя. Але не вдалося через спротив місцевої влади, яка, звісно, проти", - підкреслила нардепка.

Вона переконана, що зробити видачу дозволів, містобудівних умов і обмежень потрібно зробити автоматичною - без чиновника. Вже створені інструменти щодо цього, наприклад ЄДССБ, яка може автоматично перевіряти обʼєкт і відсікати речі, які неприйнятні.

Крім цього, коли йдеться про знищення всіх монополій місцевої влади у цій сфері, потрібно долучати й інших гравців. Зокрема, приватний сектор.