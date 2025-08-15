ua en ru
Коррупционные риски в строительстве - главный стоп-сигнал для иностранного капитала, - опрос

Пятница 15 августа 2025 14:06
Коррупционные риски в строительстве - главный стоп-сигнал для иностранного капитала, - опрос Фото: коррупционные риски в строительстве - главный стоп-сигнал для иностранного капитала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Строительство и восстановление входит в ТОП-3 отраслей, которые иностранные инвесторы считают самыми привлекательными в Украине. Однако почти 50% из них считает коррупцию и недостаток прозрачности одним из наиболее существенных барьеров. Следовательно, без усиления государством антикоррупционного курса в сфере градостроительства Украина не может рассчитывать на их приход, поскольку иностранные инвесторы отказываются работать на коррупционных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя результаты опроса Global Business for Ukraine.

Как свидетельствуют его результаты, сообщила Шуляк, 8 из 10 иностранных инвесторов интересуются возможностями восстановления Украины. В ТОП-3 самых привлекательных секторов для инвестиций, по оценкам инвесторов входят сфера услуг, строительство и восстановление, а также инфраструктура, транспорт и логистика.

Среди ключевых факторов, которые будут влиять на инвестиционные решения относительно участия в восстановлении Украины, респонденты назвали: преимущества первопроходца, возврат инвестиций (ROI), гарантии инвестирования, социальное влияние, стабильное правовое поле, геополитическую стабильность и гарантии безопасности, механизмы распределения рисков, зрелость системы управления и тому подобное.

"Как видим из опроса, мотивация инвесторов включает: возможности для восстановления после войны, долгосрочный потенциал роста, высокий уровень цифровизации. А вот самыми большими барьерами для инвестирования они считают ситуацию с безопасностью - 68% и коррупция и недостаток прозрачности - 47%. Следовательно, для снижения рисков и содействия инвестициям бизнес отмечает необходимость, в частности, антикоррупционных мер, обеспечения верховенства права, страхования рисков, надежных и эффективных государственных институтов, четких и стабильных правил", - сообщила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула: без усиления государством антикоррупционного курса в сфере градостроительства Украина не может рассчитывать на приход международных инвесторов, которые отказываются работать на коррупционных условиях. Соответственно, восстановление Украины не будет эффективным.

Миллионные взятки, пояснила она, и по сей день тормозят прозрачное развитие сферы градостроительства, а международные инвесторы из-за этого не спешат инвестировать в Украину. Один из самых показательных кейсов - многолетние попытки зайти в Украину компании IKEA, которая не смогла этого сделать из-за неприемлемых коррупционных условий.

Во-первых, взятки в сфере градостроительства требуют местные власти. Во-вторых, сами строительные компании понимают, что можно договориться в случае, если у них что-то не в порядке. Так, сейчас всего за несколько десятков гривен можно купить заключение экспертизы. При этом, выдача градостроительных условий и ограничений по данным многих опросов - наиболее коррупционная история, однако коррупционные проявления могут происходить на всех этапах строительства. В частности, при получении разрешений на строительство, а также при вводе объекта в эксплуатацию. Минимизировать их через устранение чиновников от принятия решений пока не удалось.

"В свое время хотели забрать у местных властей эту монополию на уровне законодательства. Речь шла о том, чтобы в случае нарушения условий выдачи градостроительных условий и ограничений застройщик мог обратиться в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, которая бы выступила в этом случае как третейский судья. Но не удалось из-за сопротивления местной власти, которая, конечно, против", - подчеркнула нардеп.

Она убеждена, что сделать выдачу разрешений, градостроительных условий и ограничений нужно сделать автоматической - без чиновника. Уже созданы инструменты для этого, например ЕГССБ, которая может автоматически проверять объект и отсекать вещи, которые неприемлемы.

Кроме этого, когда речь идет об уничтожении всех монополий местной власти в этой сфере, нужно привлекать и других игроков. В частности, частный сектор.

Елена Шуляк
