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Корупція та "призов" на окупованих територіях: нові подробиці мобілізації в Росії

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Хабаровському краї посадові особи, на тлі мобілізації в Росії, вже встигли встановити власні корупційні "тарифи", які є недосяжними для більшості містян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В Російській Федерації триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні "тарифи". Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення", - пише пресслужба Генштабу.

Також Росія намагається запровадити примусову мобілізацію й на тимчасово окупованих територіях України:

  • у Херсоні почастішали випадки затримання чоловіків призовного віку. Після "визначення придатності", їх направляють на комплектування підрозділів;
  • у Бердянську "мобілізували" працівників деяких підприємств.

"Крім того, в місто прибули посилені підрозділи Росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колаборанти в Маріуполі вже підготували рішення щодо мобілізації чоловіків у тимчасово окупованому місті.

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Російська Федерація