Коррупция и "призыв" на оккупированных территориях: новые подробности мобилизации в России

В Хабаровском крае должностные лица, на фоне мобилизации в России, уже успели установить собственные коррупционные "тарифы", которые недостижимы для большинства горожан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В Российской Федерации продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тысяч рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – пишет пресс-служба Генштаба.
Также Россия пытается ввести принудительную мобилизацию и на временно оккупированных территориях Украины:
"Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения Росгвардии с целью подавления предполагаемого сопротивления местного населения", - добавляет Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что коллаборанты в Мариуполе уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе.
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