Корупція в "Енергоатомі": ВАКС виправив помилку в офіційній інформації щодо Чернишова

Як зазначається, відповідна ухвала стосувалася іншої особи - ще однієї підозрюваної у справі в "Енергоатомі".

"АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід зазначеній особі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави (справа №991/11648/25, постанова слідчого судді ВАКС від 12.11.2025)", - ідеться в повідомленні ВАКС.

Апеляційні скарги сторони захисту Чернишова було призначено до розгляду 25 листопада. Однак судове засідання було знято з розгляду у зв'язку із зайнятістю колегії в інших процесах. Таким чином, апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувся, і жодних рішень наразі не ухвалено.

"Сьогодні на 10:30 було призначено засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла співробітниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесено. Дату мають повідомити пізніше. Розгляду не було. З'ясовуємо обставини", - зазначив екс-віце-прем'єр.