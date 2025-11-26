UA

Корупція в "Енергоатомі": ВАКС виправив помилку в офіційній інформації щодо Чернишова

Фото: колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов (РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Апеляція у справі колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, фігуранта справи про розкрадання в "Енергоатомі", ще не розглядалася, тому всі повідомлення про запобіжний захід не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АП Вищого антикорупційного суду.

Як зазначається, відповідна ухвала стосувалася іншої особи - ще однієї підозрюваної у справі в "Енергоатомі".

"АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід зазначеній особі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави (справа №991/11648/25, постанова слідчого судді ВАКС від 12.11.2025)", - ідеться в повідомленні ВАКС.

Апеляційні скарги сторони захисту Чернишова було призначено до розгляду 25 листопада. Однак судове засідання було знято з розгляду у зв'язку із зайнятістю колегії в інших процесах. Таким чином, апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувся, і жодних рішень наразі не ухвалено.

"Сьогодні на 10:30 було призначено засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла співробітниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесено. Дату мають повідомити пізніше. Розгляду не було. З'ясовуємо обставини", - зазначив екс-віце-прем'єр.

 

 

У чому підозрюють Чернишова

Крім збагачення на схемах у будівництві

,колишній віце-прем'єр-міністр також влип у корупційний скандал в "Енергоатомі".

На опублікованих плівках НАБУ він нібито виступає в ролі "Че Гевари", якому передавали гроші від відкатів на угодах.

За версією слідства, учасники організації на чолі з підозрюваним бізнесменом (кодове ім'я "Карлсон") нібито передавали Чернишову кошти - загалом 1,2 млн доларів і близько 100 тисяч євро готівкою. Останню частину - 500 тисяч доларів нібито отримала його дружина після того, як екс-віце-прем'єр став підозрюваним в іншій справі.

