Коррупция в "Энергоатоме": ВАКС исправил ошибку в официальной информации на счет Чернышова

Как отмечается, соответствующее постановление касалось другого лица - еще одной подозреваемой по делу в "Энергоатоме".

"АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения указанному лицу в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога (дело №991/11648/25, постановление следственного судьи ВАКС от 12.11.2025)", - говорится в сообщении ВАКС.

Апелляционные жалобы стороны защиты Чернышова были назначены к рассмотрению 25 ноября. Однако судебное заседание было снято с рассмотрения в связи с занятостью коллегии в других процессах. Таким образом, апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не состоялось, и никаких решений на данный момент не принято.

"Сегодня на 10:30 было назначено заседание. Я был на месте ровно в 10:30. К нам вышла сотрудница суда и сообщила, что мы можем ехать, поскольку заседание перенесено. Дату должны сообщить позже. Рассмотрения не было. Выясняем обстоятельства", - отметил экс-вице-премьер.