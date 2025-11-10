Корупція в енергетиці: САП проведе службове розслідування через можливий витік даних

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.

Зазначається, що таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

Корупція в енергетиці

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.

Організація складалася з низки високопоставлених осіб і бізнесменів.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, бізнесмена Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Як встановило слідство, корупційна група контролювала ключові процеси в "Енергоатомі" - від призначення керівників до розподілу коштів - керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень через довірених осіб без офіційних повноважень.

У НАБУ розповіли, що учасники масштабної злочинної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів. Цей обов'язок поклали на спеціальний офіс, розташований у центрі Києва.

Власники приміщення - родина колишнього нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача.