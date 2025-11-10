Коррупция в энергетике: САП проведет служебное расследование из-за возможной утечки данных

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений.

Отмечается, что такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющей процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел.

Коррупция в энергетике

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия АО "НАЭК Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы систематически получали от контрагентов компании "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. Это позволяло избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика.

Организация состояла из ряда высокопоставленных лиц и бизнесменов.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Игоре Миронюке, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове, бизнесмене Тимуре Миндиче и бывшем министре энергетики, нынешнем министре юстиции Германе Галущенко.

Как установило следствие, коррупционная группа контролировала ключевые процессы в "Энергоатоме" - от назначения руководителей до распределения средств - управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен через доверенных лиц без официальных полномочий.

В НАБУ рассказали, что участники масштабной преступной схемы в сфере энергетики занимались легализацией незаконно полученных средств. Эту обязанность возложили на специальный офис, расположенный в центре Киева.

Владельцы помещения - семья бывшего нардепа, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.