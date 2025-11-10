ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Коррупция в энергетике: САП проведет служебное расследование из-за возможной утечки данных

Понедельник 10 ноября 2025 17:39
UA EN RU
Коррупция в энергетике: САП проведет служебное расследование из-за возможной утечки данных Фото: руководитель САП Александр Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

Отмечается, что такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющей процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел.

Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений.

Коррупция в энергетике

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия АО "НАЭК Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы систематически получали от контрагентов компании "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. Это позволяло избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика.

Организация состояла из ряда высокопоставленных лиц и бизнесменов.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Игоре Миронюке, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове, бизнесмене Тимуре Миндиче и бывшем министре энергетики, нынешнем министре юстиции Германе Галущенко.

Как установило следствие, коррупционная группа контролировала ключевые процессы в "Энергоатоме" - от назначения руководителей до распределения средств - управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен через доверенных лиц без официальных полномочий.

В НАБУ рассказали, что участники масштабной преступной схемы в сфере энергетики занимались легализацией незаконно полученных средств. Эту обязанность возложили на специальный офис, расположенный в центре Киева.

Владельцы помещения - семья бывшего нардепа, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Энергоатом Коррупция
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа