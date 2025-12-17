Корупція чи розкіш? Трамп озвучив нову ціну за бальний зал у Білому домі

Так, у вівторок, 16 грудня, Трамп представив останню оцінку вартості проекту. За його словами, тепер проєкт обійдеться в 400 млн доларів, при цьому він вважає, що реалізація буде з меншими витратами, ніж передбачалося.

Крім того, Трамп сказав, що Бальний зал, зокрема, буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому.

"Протягом 150 років вони хотіли бальний зал. Це буде найкрасивіший бальний зал, і в ньому можна буде проводити інавгурації", - заявив президент США під час прийому на честь Хануки, натякаючи, що кількість запрошень на захід обмежена.

Трамп додав, що інавгурації, які зазвичай проводять у Капітолії США, часто пов'язані з проблемами безпеки і погодними умовами.

"З точки зору безпеки ми можемо зробити краще. (Пропонований бальний зал має вікна зі скла завтовшки 5 дюймів - ред.), непроникне для всього, крім гаубиці", - додав він.