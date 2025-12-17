Коррупция или роскошь? Трамп озвучил новую цену за бальный зал в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал новую цену за проект бального зала в Белом доме. Теперь он обойдется аж в 400 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Так, во вторник, 16 декабря, Трамп представил последнюю оценку стоимости проекта. По его словам, теперь проект обойдется в 400 млн долларов, при этом он полагает, что реализация будет с меньшими затратами, чем предполагалось.
Кроме того, Трамп сказал, что Бальный зал в том числе будет оборудован для проведения инаугураций в будущем.
"На протяжении 150 лет они хотели бальный зал. Это будет самый красивый бальный зал, и в нем можно будет проводить инаугурации", - заявил президент США во время приема в честь Хануки, намекая, что количество приглашений на мероприятие ограниченно.
Трамп добавил, что инаугурации, которые обычно проводятся в Капитолии США, часто сопряжены с проблемами безопасности и погодными условиями.
"С точки зрения безопасности мы можем сделать лучше. (Предлагаемый бальный зал имеет окна из стекла толщиной 5 дюймов - ред.), непроницаемое для всего, кроме гаубицы", - добавил он.
Bloomberg отмечает, что стоимость бального зала регулярно росла. Начиная от 200 млн долларов и до последней оценки Трампа, названной выше.
Масштабны проекта тоже увеличились. Изначально президент США заявлял, что не будет мешать существующему зданию", а потом в итоге снес Восточное крыло.
Согласно публикациям в СМИ, Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов проекта, который, как ожидается, "затмит существующую резиденцию Белого дома и Западное крыло, где находится Овальный кабинет".
Белый дом заявлял, что финансирование осуществляется за счет частных пожертвований, однако публично не уточнил их источники. Это вызвало вопросы о том, какие лица или компании могут финансировать проект, чтобы заручиться поддержкой Трампа.
Ранее во вторник федеральный судья, который рассматриваем иск Национального фонда по сохранению исторического наследия, не стал приостанавливать работы по проекту на время продолжения судебного разбирательства.
"Я благодарю судью по этому делу за мужество при принятии правильного решения", - сказал Трамп.
Стоит добавить, что в начале декабря Bloomberg написало, что Трамп нанял нового архитектора для проекта бального зала в Белом доме. Более того, цена уже тогда возраста и была на уровне 350 млн долларов.