ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кортеж вице-президента США попал в аварию

Питтсбург, Пятница 31 июля 2020 10:41
Кортеж вице-президента США попал в аварию
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Пострадал один полицейский мотоцикл

Кортеж президента США Майкла Пенса попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Пострадал по крайней мере один полицейский мотоцикл.

Об этом директор по коммуникациям телекомпании C-SPAN Говард Мортман сообщил в Twitter.

"Автобус попал в небольшую аварию с самосвалом на пути к месту кампании за пределами Питтсбурга", - говорится в сообщении.

Напомним, водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые 14 июля устроили ДТП между Васильевкой и Мелитополем под Запорожьем, полиция привлекла к административной ответственности.

Отметим, в Одессе сегодня утром столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено", пострадали как минимум три человека.

Ранее сообщалось, что в середине июля в Одесской области произошли два смертельных ДТП. Жертвами двух аварий в целом стали 8 человек, также есть пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь