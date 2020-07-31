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Кортеж віце-президента США потрапив в аварію

Піттсбург, П'ятниця 31 липня 2020 10:41
Кортеж віце-президента США потрапив в аварію
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Постраждав один поліцейський мотоцикл

Кортеж президента США Майкла Пенса потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Постраждав принаймні один поліцейський мотоцикл.

Про це директор з комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортман повідомив у Twitter.

"Автобус потрапив у невелику аварію з самоскидом на шляху до місця кампанії за межами Піттсбурга", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, водіїв з кортежу президента Володимира Зеленського, які 14 липня влаштували ДТП між Васильевкой і Мелітополем під Запоріжжям, поліція притягнула до адміністративної відповідальності.

Зазначимо, в Одесі сьогодні вранці зіткнулися автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус "Рено", постраждали як мінімум три людини.

Раніше повідомлялося, що в середині липня в Одеській області сталися дві смертельні ДТП. Жертвами двох аварій в цілому стали 8 людей, також є постраждалі.

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