UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корректировщиков огня больше не будут отпускать под залог

Фото: Верховная рада Украины изменила процедуру избрания меры пресечения для корректировщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада Украины изменила процедуру избрания меры пресечения для корректировщиков. Теперь фигурантов не будут отпускать под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За соответствующие правки в законопроекте №7431 проголосовали 282 депутата.

"Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог в суд", - отметил он.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали корректировщика российских обстрелов. Он поддерживал оккупантов еще с 2014 года.

Также ранее СБУ разоблачила вражеского агента в Харьковской области, он корректировал ракетный удар по зданию ОГА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМера пресечения