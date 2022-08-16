Коригувальників вогню більше не відпускатимуть під заставу

Верховна рада України змінила процедуру обрання запобіжного заходу для коригувальників. Тепер фігурантів не відпускатимуть під заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.
За відповідні правки в законопроекті №7431 проголосували 282 депутати.
"Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників. Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - зазначив він.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали коригувальника російських обстрілів. Він підтримував окупантів ще з 2014 року.
Також раніше СБУ викрила ворожого агента на Харківщині, він коригував ракетний удар по будівлі ОДА.
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