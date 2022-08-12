СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Харьковской ОГА
Правоохранители разоблачили агента ФСБ, который корректировал ракетные удары в Харьковской области. В частности, мужчина причастен к обстрелу здания областной государственной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, агентом является бывший правоохранитель. Он был завербован ФСБ во время пересечения границы с Россией в 2019 году. После получения оперативного псевдонима его перевели в состояние ожидания.
"Законсервированный" шпион начал действовать после полномасштабного вторжения России. С ним связался "куратор", которому агент передавал важные данные об объектах и информацию о пребывании в них людей.
Оккупанты обещали, что после выполнения "задач" корректировщика выведут в Россию и оформят гражданство.
Именно по наводке злоумышленника оккупанты ударили ракетами по зданию Харьковской ОГА и еще семи гражданским объектам.
Вражескому агенту объявили подозрение.
Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по зданию Харьковской ОГА 1 марта.
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