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Корректировщиков огня больше не будут отпускать под залог

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Киев, Вторник 16 августа 2022 15:13
Корректировщиков огня больше не будут отпускать под залог Фото: Верховная рада Украины изменила процедуру избрания меры пресечения для корректировщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада Украины изменила процедуру избрания меры пресечения для корректировщиков. Теперь фигурантов не будут отпускать под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За соответствующие правки в законопроекте №7431 проголосовали 282 депутата.

"Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог в суд", - отметил он.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали корректировщика российских обстрелов. Он поддерживал оккупантов еще с 2014 года.

Также ранее СБУ разоблачила вражеского агента в Харьковской области, он корректировал ракетный удар по зданию ОГА.

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