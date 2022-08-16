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Коригувальників вогню більше не відпускатимуть під заставу

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 15:13
Коригувальників вогню більше не відпускатимуть під заставу Фото: Верховна рада України змінила процедуру обрання запобіжного заходу для корегувальників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховна рада України змінила процедуру обрання запобіжного заходу для коригувальників. Тепер фігурантів не відпускатимуть під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За відповідні правки в законопроекті №7431 проголосували 282 депутати.

"Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників. Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали коригувальника російських обстрілів. Він підтримував окупантів ще з 2014 року.

Також раніше СБУ викрила ворожого агента на Харківщині, він коригував ракетний удар по будівлі ОДА.

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