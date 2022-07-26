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Корректировали ракетные удары по Донецкой железной дороге: задержана российская агентура

Фото: в Донецкой области задержали корректировщиков ракетных ударов по железной дороге (СБУ)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили еще одну российскую агентурную сеть, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные относительно позиций украинских войск, а также корректировали артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры.

Правоохранители разоблачили на сотрудничестве с россиянами руководителя одной из местных станций Укрзализныци. Находясь на посту, она "сливала" захватчикам закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории области. Передачу координат она осуществляла в виде электронных сообщений с собственных аккаунтов.

Полученные сведения россияне планировали использовать для осуществления серии массированных ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Установлено, что коллаборантка была завербована представителем спецслужб России через ее знакомого - так называемого "депутата народного совета ДНР".

Досудебное расследование завершено, дело в отношении задержанной направили в суд.

Другого российского агента контрразведчики СБУ задержали в Бахмуте. Мужчина передавал оккупантам информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе. Для передачи геолокаций использовал анонимный Телеграм-канал.

Еще двух информаторов задержали на сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки.

Одним из "связных" был боевик террористической организации "ДНР", который находится в составе оккупационного группировки на востоке Украины.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях в совершении преступлений и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция уличила в Торецке Донецкой области группу корректировщиков, из-за действий которых российская ракета попала в дом с ребенком.

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Служба безопасности УкраиныДонецкая область