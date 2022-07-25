Направили ракету на дом с ребенком. В Донецкой области задержали группу корректировщиков
Правоохранители разоблачили в Торецке Донецкой области группу корректировщиков. Из-за их действий российская ракета попала в дом с ребенком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Полицейские разоблачили всю цепь пособников оккупантов, которые собирали информацию с помощью мессенджера Telegram. Корректировщиками вражеских обстрелов оказались местные жители.
В частности, 29-летняя женщина за деньги передавала врагу данные о перемещении ВСУ. Геолокации она присылала куратору, которая находится на территории РФ.
Корректировщица причастна к обстрелам школы, магазинов и жилых домов. Из-за нее российская ракета попала в дом, где были бабушка, мама и 17-летняя девочка.
Также правоохранители разоблачили мужчин 25 и 32 лет и их кураторов.
Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.
Фото: в Торецке разоблачили группу корректировщиков (dn.npu.gov.ua)
Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов в Донецкой области пострадали 8 мирных жителей.
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