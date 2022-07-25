Направили ракету на дом с ребенком. В Донецкой области задержали группу корректировщиков

Правоохранители разоблачили в Торецке Донецкой области группу корректировщиков. Из-за их действий российская ракета попала в дом с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Полицейские разоблачили всю цепь пособников оккупантов, которые собирали информацию с помощью мессенджера Telegram. Корректировщиками вражеских обстрелов оказались местные жители.

В частности, 29-летняя женщина за деньги передавала врагу данные о перемещении ВСУ. Геолокации она присылала куратору, которая находится на территории РФ.

Корректировщица причастна к обстрелам школы, магазинов и жилых домов. Из-за нее российская ракета попала в дом, где были бабушка, мама и 17-летняя девочка.

Также правоохранители разоблачили мужчин 25 и 32 лет и их кураторов.

Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.

Фото: в Торецке разоблачили группу корректировщиков (dn.npu.gov.ua)