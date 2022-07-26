RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коригували ракетні удари по Донецькій залізниці: затримано російську агентуру

Фото: в Донецькій області затримали коригувальників ракетних ударів по залізниці (СБУ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України знешкодили ще одну російську агентурну мережу, що проводила розвідувально-підривну діяльність в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці викрили на співпраці з росіянами керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона "зливала" загарбникам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Передачу координат вона здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.

Одержані відомості росіяни планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб Росії через її знайомого - так званого "депутата народної ради ДНР".

Досудове розслідування завершено, справу щодо затриманої скеровали до суду.

Іншого російського агента контррозвідники СБУ затримали у Бахмуті. Чоловік передавав окупантам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій використовував анонімний Телеграм-канал.

Ще двох інформаторів затримали на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "ДНР", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Зловмисникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція викрила у Торецьку Донецької області групу коригувальників, через дії яких російська ракета влучила у будинок з дитиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонецька область