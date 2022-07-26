Коригували ракетні удари по Донецькій залізниці: затримано російську агентуру

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці викрили на співпраці з росіянами керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона "зливала" загарбникам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Передачу координат вона здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.

Одержані відомості росіяни планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб Росії через її знайомого - так званого "депутата народної ради ДНР".

Досудове розслідування завершено, справу щодо затриманої скеровали до суду.

Іншого російського агента контррозвідники СБУ затримали у Бахмуті. Чоловік передавав окупантам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій використовував анонімний Телеграм-канал.

Ще двох інформаторів затримали на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "ДНР", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Зловмисникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.