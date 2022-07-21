Корректировал удары по аэропорту Кривого Рога. СБУ задержала местного чиновника

Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.
Собранную информацию чиновник передавал оккупантам по закрытым каналам связи. В своем докладе он отражал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий.
Следствие выяснило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. Там он публично призывал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.
Во время обысков у злоумышленника
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву. Власти обещают награду в 100 долларов за каждого пойманного злоумышленника.
В связи с поиском коллаборантов город Николаев планируют закрыть на несколько дней.
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