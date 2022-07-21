Корректировал удары по аэропорту Кривого Рога. СБУ задержала местного чиновника

Собранную информацию чиновник передавал оккупантам по закрытым каналам связи. В своем докладе он отражал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий.

Следствие выяснило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. Там он публично призывал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

Во время обысков у злоумышленника