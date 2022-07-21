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Корректировал удары по аэропорту Кривого Рога. СБУ задержала местного чиновника

Фото: СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Собранную информацию чиновник передавал оккупантам по закрытым каналам связи. В своем докладе он отражал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий.

Следствие выяснило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. Там он публично призывал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

Во время обысков у злоумышленника

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву. Власти обещают награду в 100 долларов за каждого пойманного злоумышленника.

В связи с поиском коллаборантов город Николаев планируют закрыть на несколько дней.

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