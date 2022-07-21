Коригував удари по аеропорту Кривого Рогу. СБУ затримала місцевого чиновника

Зібрану інформацію чиновник передавав окупантам по закритих каналах зв'язку. У своїй доповіді він відображав координати на електронних картах з прив'язкою до місцевості і докладним описом будівель.

Слідство з'ясувало, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб в якості активного користувача анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. Там він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.

Під час обшуків у зловмисника