Корпусна структура в ЗСУ запрацювала повністю, командирів без досвіду замінено, - Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, розвантаживши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).

Сирський наголосив, що це - перший крок.

"Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції", - сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що командири, які не мали досвіду, вже замінені, а ті, хто має досвід - реально справляються зі своїми завданнями.

"Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій", - розповів він.

Наступний етап - привести корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. За словами головкома, вже почалася ротація бригад у корпусах.

У лютому 2025 року Олександр Сирський повідомляв, що у ЗСУ розпочався процес переходу на корпусну структуру армії. Загалом планувалось створити 18 корпусів: 13 - у Сухопутних військах, по 2 - у Десантно-штурмових військах і Національній гвардії, 1 - у морській піхоті. Більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один - із семи.