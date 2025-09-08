Корпорація "Здоров’я" продовжує підтримувати харківських баскетболістів у новому сезоні

Восени стартує новий ігровий сезон для баскетбольного клубу "Харківські Соколи". У сезоні 2024/2025 вони тріумфально здобули головний трофей Вищої ліги. Протягом усього періоду спортсменів підтримувала корпорація "Здоров’я", яка і далі продовжує розвивати спорт у рідному Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Головний тренер Валерій Плеханов повернувся зі складу національної збірної України, де був одним із помічників головного тренера нашої збірної Айнарса Багатскіса. Він уже провів серію тренувань із "Харківськими Соколами". Триває максимальна підготовка до сезону 2025/2026, який розпочнеться у жовтні.

Команда дещо оновили склад гравців. У новому сезоні до клубу приєдналася низка гравців.

Андрій Хохоник - по-справжньому помітна фігура в елітному дивізіоні українського баскетболу. У сезоні 2022/2023 він став чемпіоном Суперліги, 2023/2024 - найкращий асистент Суперліги (7.9 асистів за гру), 2024/2025 - найкращий асистент Суперліги (8.6 асистів за гру).

Олексій Соловйов є одним із найкращих атакувальних захисників минулого сезону. Дмитро Клебан - "бігмен" зі зростом 206 см, минулого року став бронзовим призером Суперліги у складі команди "Черкаські Мавпи". Разом з ним до харків'ян приєднався й захисник Ігор Клімов.

Повернувся до БК "Харківські Соколи" у цьому сезоні Максим Нікітін. Він має багатий досвід виступів у Суперлізі та вже ставав чемпіоном.

У команді відзначають, що попри дуже якісні поповнення їм вдалося зберегти кістяк команди, який виграв Вищу Лігу минулого сезону.

"Говорити про якісь конкретні завдання на сезон зараз передчасно. Це стане зрозуміліше після перших передсезонних турнірів. Тоді буде видно, якого ми рівня і на що можемо розраховувати в новому сезоні. Ну а поки працюємо на повну, щоб досягти максимального результату", - зазначив головний тренер БК "Харківські Соколи" Валерій Плеханов.

Перед новим сезоном клуб заручився підтримкою своїх давніх партнерів. Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я", переконаний, що допомога спортсменам є важливим складником соціальної відповідальності бізнесу, а інвестиції у розвиток різних видів спорту - важливою частиною збереження здоров’я нації.

"Наші спільні зусилля спрямовані як на успішний сезон для клубу, так і на розширення кола поціновувачів цього спорту. Харківські баскетболісти демонструють неабияку стійкість і наполегливість, і ми раді бути частиною цієї команди", - наголосив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".