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"Харківські Соколи" тріумфували за підтримки фармкомпанії "Здоров’я": що відомо

Харків, Середа 25 червня 2025 17:26
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"Харківські Соколи" тріумфували за підтримки фармкомпанії "Здоров’я": що відомо Фото: команда "Харківські Соколи" тріумфувала за підтримки фармкомпанії "Здоров’я" в сезоні 2024/2025 (пресцентр клубу)
Автор: Сергій Новіков

Фармацевтична компанія "Здоров’я" завжди підтримує спортсменів рідного Харкова. Багато років вона сприяє становленню молодих чемпіонів з вільної боротьби. З минулого року компанія стала спонсором баскетбольного клубу "Харківські Соколи".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресцентр клубу.

В ігровому сезоні 2024/2025 команда "Харківські Соколи" впевнено здобула головний трофей Вищої ліги. Три поразки та цілих 18 перемог протягом сезону, перемоги над Хмельницьким та Миколаєвом на стадії плей-оф - як результат, Харків займає перше місце та вирушає до Суперліги наступного ігрового року.

Результати ігор плей-оф:

  • "Харківські Соколи" - "Хмельницький" - 79:76;
  • "Харківські Соколи" - "Нікобаскет" - 96:69.

Підготовчий процес перед першими іграми, весь насичений сезон Вищої ліги, напружені переможні ігри у його фінальній частині - весь цей шлях пліч-о-пліч з командою пройшла фармкомпанія "Здоров’я".

"Разом із нашими надійними партнерами ми впевнено вступаємо у новий сезон Суперліги. Ми щиро цінуємо цю підтримку - це опора, яка дозволяє нам існувати та рухатися далі. Нас об’єднують спільні цінності та віра в командну роботу. Це не лише про БК "Харківські Соколи" - це про спортивну культуру нашого регіону. Щиро дякуємо фармкомпанії "Здоров’я" за довіру, співпрацю та спільне прагнення до перемог", - підкреслили в пресцентрі клубу.

Фармкомпанія "Здоров’я" відома своїми соціально орієнтованими проєктами. Під час війни цей напрямок продовжує розвиватись.

"Для нас важливо підтримувати молодих спортсменів, давати їм можливість тренуватися і перемагати. Спортивні досягнення українців є чудовим прикладом для підростаючого покоління. Таким чином ми демонструємо стійкість і незламність нашої країни", - наголосив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".

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